Kein Wechsel: Haaland will Vertrag «respektieren»

Oslo (dpa) - Der Dortmunder Erling Haaland hat anhaltende Spekulationen über einen Vereinswechsel in diesem Sommer dementiert. «Ich habe einen Vertrag für ein paar Jahre, den ich respektiere», sagte der bis 2024 an den Fußball-Bundesligisten gebundene Norweger am Freitag dem skandinavischen Sender Viaplay. Dem Vernehmen nach sind Topclubs aus England und Spanien an einer Verpflichtung des besten Torschützen der diesjährigen Champions League interessiert.

Von dpa