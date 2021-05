Bonn (dpa/lnw) - Der Raubüberfall war eine kuriose Pleite - trotzdem stehen drei Männer seit Freitag in Bonn wegen schwerer räuberischer Erpressung vor Gericht. Das Trio wollte laut Anklage im November 2019 eine vermeintliche Poststelle mit gut gefülltem Tresor überfallen. Doch in dem Ladenlokal in Wachtberg bei Bonn war inzwischen nur noch ein kleiner Kiosk.

Von dpa