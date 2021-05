Was NRW im Juni plant und was der Wegfall der Priorisierung bedeutet

In zehn Tagen fällt die Impfpriorisierung weg . Doch was heißt das für die Anmeldung in den NRW-Impfzentren? Droht ein Chaos wie beim Terminvergabestart für die Priogruppe 1 im Januar? Klar ist bislang, dass in den Impfzentren weiter die Corona-Zweitimpfungen im Mittelpunkt stehen. Derweil hinkt NRW bei den Zweitimpfungen immer noch gewaltig hinterher. Wir geben einen Überblick über die Pläne für den Monat Juni.

Wie läuft die Anmeldung für die Impfzentren nach dem Wegfall der Priorisierung?

„Die Landesregierung prüft, ob parallel zu dem breiten Impfgeschehen in Arztpraxen und Betrieben in den Impfzentren gezielt Akzente gesetzt werden“, teilt das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit. Doch was heißt das? Das Ministerium erklärt, es gehe vor allem darum, „die Impfungen für bestimmte Gruppen zu steuern, bei denen eine prioritäre Impfung angezeigt ist“. Das klingt zumindest so, als wolle das Land nach dem 7. Juni weiter Anmeldefenster für bestimmte Personen- oder Berufsgruppen schaffen.

Der neue Stufenplan in NRW 1/18 Angesichts sinkender Corona-Zahlen wagt Nordrhein-Westfalen Öffnungen und Lockerungen in zahlreichen Bereichen. Dabei soll ein neuer Stufen-Fahrplan helfen. Für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft ergeben sich daraus vielfältige Möglichkeiten. Foto: IMAGO / Wavebreak Media Ltd

STUFENPLAN : Die ab Freitag geltende aktualisierte Corona-Schutzverordnung wird drei Stufen von Inzidenzwerten enthalten, die unterschiedliche Öffnungsschritte für die Kommunen vorsehen:

Stufe 1 bei einer Neuinfektionsrate unter 35 gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen,

Stufe 2 mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 und

Stufe 3 für die Inzidenz 50 bis 100 .

Für einige Angebote mit überregionalem Einzugsbereich - etwa Freizeitparks (unter 50) - kommt es auch auf die landesweite Inzidenz an. Um in eine niedrigere Stufe zu kommen, muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Grenzwert liegen, die Lockerungen greifen dann zwei Tage später. Umgekehrt werden die Regeln verschärft, wenn die Inzidenz an drei Werktagen hintereinander einen Grenzwert überschreitet. Foto: dpa

NOTBREMSE : Die Notbremse der Bundes bleibt in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 wirksam. Hier haben die Länder keinen Spielraum. Foto: dpa

Für besonders infektionsgefährdete Veranstaltungen ist zudem der 1. September als frühestmögliches Öffnungsdatum vorgeschrieben – für Kreise und Städte mit einer Inzidenz unter 35 : Clubs und Diskotheken dürfen dann ihre Innenräume für wieder mit einem genehmigten Konzept für Getestete (ohne Personenbegrenzung) öffnen, wenn die Inzidenz auch landesweit unter 35 liegt. Musikfestivals mit bis zu 1000 Zuschauern mit Test und Konzept Sportfeste ohne Personenbegrenzung mit Konzept/Test Jahr- und Spezialmärkte mit Kirmeselementen ohne Test Volksfeste, Stadtfeste, Schützenfeste usw. mit Konzept; wenn Landesinzidenz unter 35: ohne Personenbegrenzung Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Stufe 3 : Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus zwei Haushalten. Stufe 2: Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus drei Haushalten;

außerdem für zehn Personen mit Test aus beliebigen Haushalten. Stufe 1: Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus fünf Haushalten;

außerdem für 100 Personen mit Test aus beliebigen Haushalten. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

FREIZEIT : In Stufe 3 dürfen kleinere Außen-Einrichtungen (Minigolf, Kletterpark, Hochseilgarten mit Test, Freibäder für Sportbetrieb mit Test, Ausflugsfahrten mit Schiffen - in den Außenbereichen - und mit Test) öffnen. In Stufe 2 dürfen alle Bäder und Saunen sowie Indoorspielplätze mit Test und Personenbegrenzung öffnen. Liegt auch die Landesinzidenz stabil unter 50 (erstmals am 27. Mai unter 50), dürfen Freizeitparks und Spielbanken mit Test und Personenbegrenzung öffnen. Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichen Einrichtungen mit Test sind möglich. In Stufe 1 darf man Freibäder ohne Test besuchen; Clubs und Diskotheken dürfen Außenbereiche für bis zu 100 geteste Personen öffnen. Auch Bordelle dürfen mit Test wieder öffnen. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

SPORT AUßEN : Stufe 3: Kontaktfreier Außen-Sport mit bis zu 25 Personen Stufe 2 : Kontaktfreier Außen-Sport ohne Personenbegrenzung; Kontaktsport unter freiem Himmel mit bis zu 25 Personen (Test und einfache Rückverfolgbarkeit) Stufe 1 : Kontaktsport mit bis zu 100 Personen (Test und einfache Rückverfolgbarkeit) Foto: dpa

SPORT INNEN (auch Fitnessstudios) : Stufe 3: verboten Stufe 2: kontaktfreier Sport ohne Personenbegrenzung, Kontaktsport mit bis zu 12 Personen, jeweils mit Kontaktverfolgung und Test. Stufe 1: Kontaktsport mit bis zu 100 Personen, hochintensives Ausdauertraining (z.B. Indoor-Cycling) mit bis zu 15 Personen, jeweils mit Kontaktverfolgung und Test. Wenn die Landesinzidenz unter 35 liegt, entfällt die Testpflicht. Foto: dpa

ZUSCHAUER Stufe 3: Außen bis zu 500 Zuschauer mit Test, Sitzplan, ohne prozentuale Kapazitätsbegrenzung. Stufe 2: Außen bis zu 1.000 Zuschauer, max. 33 Prozent der Kapazität, ohne Test. Innen bis zu 500 Zuschauer mit Test und Sitzordnung nach Schachbrettmuster, jeweils mit Sitzplan. Stufe 1: Außen über 1.000 Zuschauer erlaubt, max. 33 Prozent der Kapazität. Innen bis zu 1.000 Zuschauer mit Test, max. 33 Prozent der Kapazität, jeweils mit Sitzplan, Sitzordnung nach Schachtbrettmuster. ab 01.09.: Sportfeste ohne Personenbegrenzung mit genehmigtem Konzept (mit Test) erlaubt. Foto: dpa

GASTRONOMIE : Bei Stufe 3 bleibt es bei Außengastronomie mit Tests. In Stufe 2 gilt: außen ohne Test, drinnen mit; Kantinen dürfen für Betriebsangehörige ohne Test öffnen. In Stufe 1 entfällt auch innen die Testpflicht; abr nur, wenn auch die Landesinzidenz unter 35 liegt. Bei Stufe 3 gilt zudem außen 1,50 Meter Abstand zwischen den Tischen; ab Stufe 2 auch innen 1,50 Meter Abstand. Zuvor waren es drinnen zwei Meter Mindestabstand gewesen und damit 50 Zentimeter mehr als in einigen anderen Bundesländern. Foto: dpa

PRIVATVERGNÜGEN : Stufe 3 : keine privaten Veranstaltungen oder Partys erlaubt Stufe 2: Private Veranstaltungen - ohne Partys - mit bis zu 100 getesteten Gästen und drinnen mit bis zu 50 sind zulässig. Stufe 1 : Private Veranstaltungen sind draußen mit bis zu 250 Gäste ohne Test und drinnen mit bis zu 100 Gäste mit Test zulässig. Partys dürfen draußen mit bis zu 100, innen mit bis zu 50 Personen gefeiert werden, jeweils mit Test und ohne Abstand. Foto: dpa

KULTUR : Stufe 3 : Veranstaltungen draußen mit bis zu 500 Personen (Schachbrett-Sitzplan und Test). Konzerte innen , Theater, Oper, Kinos mit bis zu 250 Personen (Test, Sitzplan). Stufe 2 : Veranstaltungen innen mit bis zu 500 Besuchern (Test und Sitzplan). Museen und ähnliches ohne Terminvereinbarung. Stufe 1 : Veranstaltungen außen und innen mit bis zu 1000 Personen (Sitzplan und Test) Foto: dpa

EINKAUFEN : In allen Städten und Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wird Einkaufen im gesamten Einzelhandel ohne vorherigen negativen Corona-Test wieder möglich. In Stufe 3 gilt eine Begrenzung von einem Kunden auf 20 Quadratmeter , in Stufe 2 ein Kunde pro 10 Quadratmeter , in Stufe 1 gilt dies auch für große Läden mit über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche (entsprechend strengere Sonderregeln entfallen). Auf einer Sonderseite bietet das Land NRW einen Überblick über die weiteren Regelungen des Stufenplans . Foto: dpa

SCHULE : Ab 31. Mai sollen alle Schüler wieder vollständig in den Präsenzunterricht zurückkehren, sofern eine stabile Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt erreicht ist. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern streben an, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen. Foto: dpa

TOURISMUS Stufe 3 : „Autarke“ Übernachtungen (Ferienwohnungen, Camping, Wohnmobile) mit Test möglich. Öffnung von Hotels ohne Kapazitätsbegrenzung auch für private Übernachtungen mit Frühstück, aber ohne weitere Innengastronomie.

Busreisen mit Test und Kapazitätsbegrenzung (60 Prozent), falls nicht ausschließlich Geimpfte/Genesene teilnehmen oder alle Atemschutzmasken tragen. Stufe 2: Volle gastronomische Versorgung für private Gäste. Stufe 1: Busreisen ohne Kapazitätsbegrenzung, wenn alle Teilnehmer aus Regionen mit Inzidenz unter 35 kommen. Foto: dpa

TESTEN : Bei den Tests in NRW sind laut Gesundheitsminister Laumann nur noch 0,1 Prozent positiv. Das Testen werde weiterhin die „Eintrittskarte“ bleiben, um an bestimmten gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie gelten 48 Stunden . Foto: dpa

IMPFEN : In NRW hätten inzwischen rund 7,7 Millionen Menschen eine Erstimpfung erhalten, sagte Laumann am Mittwoch (26.5.). Das seien rund 43 Prozent der Bevölkerung. 13,8 Prozent hätten schon den vollen Impfschutz. In den nächsten Wochen und Monaten werde noch „viel Geduld“ gebraucht, sagte Laschet. Denn aktuell stünden mehr Zweit- als Erstimpfungen an. Nicht jeder werde noch vor den Sommerferien geimpft werden können. „Wir sind noch in der Mangelsituation.“ Die Betriebsärzte starteten aber ab dem 7. Juni , wie geplant, mit Erstimpfungen, sagte Laumann. Dann soll auch die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Foto: dpa

KITA: Kindertagesstätten kehren vom 7. Juni an in den Regelbetrieb mit voller Betreuungsstundenzahl zurück. Die Gruppentrennung wird aufgehoben. Außerdem sollen in den Kitas Lolli-Schnelltests angeboten werden. Stamp bat die Eltern darum, das freiwillige, kostenlose Angebot zweimal pro Woche zu nutzen. Bei den Beiträgen bleibt es dabei, dass die Eltern für das erste Halbjahr insgesamt nur die Hälfte der üblichen Summe bezahlen müssen. Dabei werden voll erstattete und normal bezahlte Monatsbeiträge zwischen Januar und Juni gegengerechnet. Foto: dpa

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) verweist auf die Ankündigung des Ministeriums, dass aufgrund der weiterhin begrenzten Impfstoffmenge in den ersten drei Juni-Wochen in erster Linie Zweitimpfungen in den Impfzen­tren durchgeführt werden sollen. „Solange keine Impfstoffkontingente für weitere Erstimpfungen in den Impfzentren zur Verfügung stehen, werden auch keine weiteren Impftermine über das KVWL-Buchungsportal freigeschaltet werden können“, sagt KVWL-Sprecherin Vanessa Pudlo. „Der Wegfall der Impfpriorisierung zum 7. Juni wird somit zunächst keinen Einfluss auf die Arbeit der Impfzentren haben.“ Nach einem Anmeldechaos für die Impfzentren sieht es also aktuell nicht aus.

Werden für weitere Personen- und Berufsgruppen aus der Priogruppe 3 noch Termine vor dem 7. Juni freigeschaltet?

Das Ministerium schließt es zumindest nicht aus. „Unser Ziel ist und bleibt es, möglichst schnell möglichst viele weitere Menschen, insbesondere vulnerable Zielgruppen, zu impfen – insbesondere priorisierte Personen der Priogruppen 2 und 3, bevor am 7. Juni die Betriebsärzte in den Impfprozess eingebunden werden“, erklärt Ministeriumssprecher Achim Hermes. Die KVWL schätzt die Lage nüchterner ein und teilt mit: „Abgesehen von eventuell kurzfristig stornierten Terminen gehen wir aktuell nicht davon aus, dass bis zum 7. Juni Terminkontingente für Impfungen in den Impfzentren freigeschaltet werden können. Es sei denn, es steht unerwartet mehr Impfstoff zur Verfügung.“

Wie viele Termine für Erst- und Zweitimpfungen sind im Juni in den NRW-Impfzentren geplant?

Zunächst steht alles im Zeichen der Zweitimpfungen. Nach Angaben des Ministeriums sollen in der Kalenderwoche (KW) 22, die am Montag beginnt, 588.000 Zweitimpfungen über die Bühne gehen, in der KW 23 (ab 7. Juni) sind es 441.000 und in der KW 24 (ab 14. Juni) 473.000. Das Land erhalte vom Bund etwa 530.000 Impfdosen pro Woche. „Das bedeutet, dass die in den ersten drei Juniwochen zur Verfügung stehenden Impfstoffdosen voraussichtlich nahezu vollständig für Zweitimpfungen benötigt werden.“

Allerdings würden längst nicht alle Termine wahrgenommen – zum Beispiel wegen früherer Termine beim Hausarzt. Deswegen gebe es auch Erstimpfungen, aber nur eingeschränkt. Immerhin sollen die Impfzentren in der KW 25 (ab 21. Juni) 140.000 Erstimpfungen durchführen – und in der KW 26 sogar 230.000. Das Ministerium verweist für den Juni vor allem auf die Impfungen bei den Ärzten. Es sei mit einer „deutlichen Steigerung der Terminkapazitäten bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten“ zu rechnen. „Hier und ab Juni in den Betrieben wird bereits in wenigen Wochen das Gros der Impfungen stattfinden.“

Wie schlägt sich NRW im Vergleich?

Bei den Erstimpfungen verteidigt NRW laut RKI mit einer Quote von 44,8 Prozent Platz zwei im Ranking der Bundesländer – hinter dem Saarland. Doch bei den Zweitimpfungen ist NRW mit 15,7 Prozent Drittletzter. Nur Niedersachsen und Hessen schneiden schlechter ab