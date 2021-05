Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einer Razzia gegen Bandenkriminalität in Oberhausen hat die Polizei am Freitagabend mehrere Gebäude durchsucht. Mitglieder der Bande werden verdächtigt, bei mehreren Dutzend Straftaten in ganz Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz Tageseinnahmen und Waren im Wert von «etlichen 10.000 Euro» gestohlen zu haben.

Von dpa