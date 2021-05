Alkverbot in Altstadt greift: Autoposer an der Kö

Düsseldorf (dpa) - In der Düsseldorfer Altstadt ist am Freitagabend ein Alkohol- und Verweilverbot in Kraft getreten. Die Stadt hatte die Maßnahme nach heftigen Verstößen gegen die Corona-Auflagen an den Pfingsttagen beschlossen. Rund zwei Stunden nach Inkrafttreten des Verbots hieß es von der Polizei, es sei alles «friedlich» und es gebe keine großen Probleme. Ein etwas anderes Bild bot sich an der «Kö» (Königsallee), die auch unabhängig von der Pandemie immer wieder von der sogenannten Autoposer-Szene frequentiert wird.