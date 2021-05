Angriffe mit Holzlatten in Iserlohn: Vier Verletzte

Iserlohn (dpa/lnw) - Bei einem Angriff mit Holzlatten in Iserlohn (Märkischer Kreis) sind zwei Männer verletzt worden. Eine Gruppe von zehn Personen habe einen 28-Jährigen und seine drei Begleiter am Freitagabend verfolgt, teilte die Polizei mit. Schließlich wurde das Quartett von der Gruppe angegriffen. Der 28 Jahre alte Mann bekam einen Schlag gegen den Kopf und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein 21-jähriger Begleiter wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten in drei Fahrzeugen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa