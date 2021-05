Düsseldorf (dpa/lnw) - Pünktlich zum Wochenende kann Nordrhein-Westfalen auf steigende Temperaturen hoffen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes klettern sie am Samstag auf bis zu 22 Grad. Das könnte sich auch in den Innenstädten widerspiegeln. «Wir erwarten bei zunehmend besserem Wetter auch eine größere Nachfrage», teilte der Sprecher des Gaststättenverband Dehoga Nordrhein-Westfalen mit.

Auch am Sonntag bleibt es der Vorhersage zufolge sonnig und trocken. Passend zum schönen Wetter ist am Freitag zudem die aktualisierte Corona-Schutzverordnung der Landesregierung in Kraft getreten. Bei einer Inzidenz von über 50 und höchstens 100 können Wirte ihre getesteten Gäste draußen empfangen und der Einzelhandel Kunden auch ohne vorherigen Corona-Test bedienen. Die Inzidenz ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Die Lockerungen lassen dabei nicht nur einen Innenstadt-Bummel zu, auch ein Ausflug aufs Schiff ist am Wochenende möglich. Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH teilte am Donnerstag mit, dass die «MS Loreley» in Düsseldorf von Samstag an die Leinen löst und Panoramafahrten anbietet. In Köln starten die Schiffe vom 3. Juni an. Fahrgäste müssen getestet, genesen oder geimpft sein.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-784955/2