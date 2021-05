Bazon Brock und Beuys: Performance-Festival in Wuppertal

Das größtenteils digital geplante Festival startet am 2. Juni - am 85. Geburtstag von Bazon Brock. Der «Denker im Dienst» und emeritierte Professor für Ästhetik und Kunstvermittlung hat verschiedene Gesprächspartner eingeladen, um sich in einer zehnstündigen Performance dem Gedankenkosmos von Beuys zu widmen.

«Ich trete aus der Kunst aus», heißt die Veranstaltung in Anlehnung an ein Beuys-Zitat. Teilnehmer sind unter anderem der Komponist Peter Heeren, der Soziologe Heinz Bude, die Bildhauerin Silke Rehberg, die Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich und Annekathrin Kohout sowie der Kurator Robert Fleck.

Bis Sonntag (6. Juni) können auf der Kulturplattform stew.one insgesamt zwölf künstlerische Beiträge verfolgt werden. Beteiligt ist unter anderem auch das Kollektiv Rimini Protokoll.

