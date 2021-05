Spahn prüft strengere Kontrollen bei Test-Abrechnungen

Pretoria (dpa) - Angesichts des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests für alle pocht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf ein korrektes Vorgehen und prüft schärfere Kontrollregeln. Er sehe, dass die allermeisten Anbieter «das mit großen Engagement, sehr professionell und auch sehr ordentlich machen», sagte der CDU-Politiker am Samstag in Pretoria am Rande eines Südafrika-Besuchs. «Wir werden jetzt auch schauen, ob wir die Kontrollmechanismen noch mal verschärfen.»

Von dpa