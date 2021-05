Viktoria Köln und Wuppertaler SV gewinnen Landespokale

Auch die Kölner gewannen den Landespokal am Mittelrhein zum siebten Mal. Der Drittligazwölfte setzte sich im Finale in Bonn mit 2:0 (2:0) gegen den Regionalligaclub und dreimaligen DFB-Pokal-Finalisten Alemannia Aachen durch und zieht nach 2018 wieder in den erste Hauptrunde ein. Die Treffer für Viktoria erzielten Jeremias Lorch (14.) und Mike Wunderlich (36.). Aachens Andre Wallenborn scheiterte in der 88. Minute mit einem Strafstoß an Kölns Keeper Sebastian Mielitz.

