Vor Relegationsrückspiel: Kölner Fans laufen durch Kiel

Kiel (dpa) - Vor dem Relegationsrückspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel am Samstag haben rund 250 Fans des Bundesligisten 1. FC Köln einen Marsch in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt zum Holstein-Stadion unternommen. Die Kölner Anhänger werden von der Polizei zu einer Freifläche am Stadion geleitet. Kieler Fans werden strikt von den Kölnern getrennt und nur hinter der Osttribüne des Stadions zugelassen. Ihre Zahl ist auf 800 beschränkt.

Von dpa