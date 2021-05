Kiel und Köln mit je vier Wechseln in der Startelf

Kiel (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel hat die Startelf des 1. FC Köln für das Relegations-Rückspiel um den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel auf vier Positionen im Vergleich zum Hinspiel geändert. Unter anderen werden am Samstag Sebastian Andersson und Florian Kainz die Offensive bilden. Zudem kommen Kingsley Ehizibue und Jannes Horn in die Anfangsformation.