NRW verteidigt Ditib-Sitz in Schul-Gremium

Düsseldorf (dpa) - Die NRW-Landesregierung hat ihre Entscheidung für einen Sitz der Ditib in einer neuen Kommission für islamischen Religionsunterricht (IRU) gegen wachsende Kritik verteidigt. Eine Zusammenarbeit mit dem Ditib-Landesverband sei von Anfang an nur infrage gekommen, wenn er zu «substanziellen Veränderungen» bereit ist und diese auch umsetzt - das sei erfolgt, betonte das Schulministerium auf dpa-Anfrage. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte vor einigen Tagen eine Kooperation mit sechs Islamverbänden in einem Kommissionsmodell angekündigt.