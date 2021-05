Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist in Bielefeld beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war mit seinem Fahrzeug an einer Straßeneinmündung auf den stehenden Wagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Von dpa