Vater und Kinder mit Tretboot auf Phoenix-See gerettet

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Vater und zwei Kleinkinder sind aus einer misslichen Lage in einem Tretboot auf dem Phoenix-See bei Dortmund gerettet worden. Sie waren am frühen Samstagabend mit ihrem Gefährt an einer Begrenzungsboje hängen geblieben, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Passanten alarmierten die Feuerwehr. Noch bevor die Einsatzkräfte die in Not Geratenen erreicht hatten, brachte sie der Betreiber des Bootsverleihs mit einem weiteren Tretboot in Sicherheit.

