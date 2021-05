Radfahrer stoßen betrunken zusammen: Eine Schwerverletzte

Hürth (dpa/lnw) - Auf einem Feldweg bei Hürth (Rhein-Erft-Kreis) sind ein Mann und ein Mädchen betrunken auf Fahrrädern frontal zusammengestoßen. Die 17-Jährige verletzte sich dabei schwer, der 44 Jahre alte Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide waren in der Nacht ohne Licht unterwegs gewesen und hatten sich so gegenseitig nicht gesehen. Zudem gaben beide an, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Die Fahrradfahrerin war demnach in Begleitung einer 16-Jährigen, die unverletzt blieb.

Von dpa