Sonnenschein auch in der neuen Woche

Essen (dpa/lnw) - Ein Hoch über der Nordsee bringt in Nordrhein-Westfalen auch in der neuen Woche viel Sonnenschein. Es bleibe zunächst relativ kühl, sagte eine Meteorologin am Sonntag. Im Laufe der Woche soll es jedoch etwas wärmer werden. Am Sonntag und Montag liegen die Temperaturen noch um 22 bis 23 Grad. Ab Dienstag und Mittwoch seien dann 25 Grad möglich, sagte die Meteorologin. Die Nächte kühlen deutlich ab, mit Temperaturen unter 10 Grad. Ein Ende des frühsommerlichen Wetters ist bereits in Sicht: Nach Angaben des DWD sollen am Donnerstag Schauer und Gewitter aufziehen.

Von dpa