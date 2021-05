Autofahrer will Unterlagen festhalten und fährt in Graben

Büren (dpa/lnw) - Beim Versuch, Unterlagen am Wegfliegen zu hindern, ist ein Autofahrer auf einer Landstraße nahe Büren (Kreis Paderborn) in den Straßengraben gefahren. Er wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 34-Jährige war am Freitag mit zwei offenen Fenstern unterwegs gewesen. Wegen des Fahrtwindes drohten seine Unterlagen aus dem Fenster zu fliegen. Der Leichtverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten vor Ort stellten nach Angaben der Polizei einen Alkoholgeruch bei ihm fest und ordneten eine Blutprobe an.