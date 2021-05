Vogt gewinnt als erste Frau Galopp-Klassiker in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Sibylle Vogt hat am Sonntag auf der Galopprennbahn in Düsseldorf Rennsportgeschichte geschrieben. Als erste Frau hat sie den ersten Stutenklassiker des Jahres im deutschen Turf gewonnen. Die Schweizerin siegte mit der in Köln trainierten Außenseiterin Novemba in dem mit 125.000 Euro datierten Wempe 101. German 1000 Guineas über 1600 Meter gegen hochkarätige Konkurrenz.

