Wolfsburg sichert siebten Pokalsieg in Folge

Köln (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat in Unterzahl seine imponierende Erfolgsserie im DFB-Pokal der Frauen fortgesetzt und trotz Rot für Nationaltorhüterin Almuth Schult zum siebten Mal in Serie den Titel geholt. Die Wölfinnen besiegten im Finale in Köln Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung und feierten damit den 42. Sieg in diesem Wettbewerb nacheinander. Ewa Pajor erzielte am Sonntag in der 118. Minute das späte Siegtor für die Mannschaft von Trainer von Stephan Lerch, der im Sommer zur männlichen U17 von 1899 Hoffenheim wechselt. Kapitänin Schult sah in der Verlängerung zuvor die Rote Karte für eine ungeschickte Attacke beim Herauslaufen.

Von dpa