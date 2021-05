Pleiß triumphiert in Basketball-Euroleague

Köln (dpa) - Überglücklich suchte Tibor Pleiß nach Worten für seine Gefühle. Als erster deutscher Basketball-Profi seit knapp zwei Jahrzehnten durfte der 31 Jahre alte Center in Köln den Titelgewinn in der Euroleague feiern - und das als gebürtiger Rheinländer. «Das ist der geilste Moment meines Lebens», schwärmte Pleiß bei Magentasport nach dem 86:81 mit Anadolu Efes Istanbul im Endspiel des Final Four gegen den FC Barcelona. «In meiner Heimatstadt das Ding zu gewinnen - dass ich auf den Platz trete und mein Ding mache, meine Momente hatte, ist unbeschreiblich. Die Emotionen kommen hoch.»