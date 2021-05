Sonniger Wochenstart in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen startet mit einem blauen Himmel und viel Sonnenschein in die neue Woche. Dabei steigen die Temperaturen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mitteilte. Am Montag sei mit 21 bis 25 Grad zu rechnen. Am Dienstag könne es 27 Grad geben. Am Mittwoch seien am Rhein sogar 28 Grad möglich. Schuld daran ist nach Angaben des DWD ein Hochdruckgebiet über Nordeuropa. Ab Donnerstag soll aus Frankreich schwülwarme Luft kommen. Dann werde es wechselhafter. Am Donnerstagnachmittag könne es Schauer und Gewitter geben, sagte der Meteorologe.

Von dpa