Rennradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist in Verl im Kreis Gütersloh bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Rennradfahrer habe am Sonntagmorgen auf einem Radweg vor einer Kurve eine vor ihm fahrende vierköpfige Familie überholen wollen und dabei einen entgegenkommenden 41-jährigen Radfahrer übersehen, teilte die Gütersloher Polizei in der Nacht zum Montag mit.

Von dpa