Corona-Neuinfektionsrate in NRW stagniert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Neuinfektionsrate ist zum Wochenbeginn in Nordrhein-Westfalen nicht weiter zurückgegangen. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut für das bevölkerungsreichste Bundesland eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 40,2 gerechnet auf 100.000 Einwohner. Sie lag damit geringfügig höher als einen Tag zuvor, als sie 40,1 betrug. In der letzten April-Woche hatte der Wert noch bei 186,8 gelegen. Bundesweit war die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 35,1 noch etwas günstiger als in NRW.

Von dpa