Zahl der Einkommensmillionäre in Nordrhein-Westfalen steigt

Von allen 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden hatte Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss mit einer Quote von 16,6 je 10.000 Einwohner die höchste Millionärsdichte. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Attendorn im Kreis Olpe mit 10,3 und Erndtebrück im Kreis Siegen-Wittgenstein mit 10,0. Düsseldorf lag als erste Großstadt auf Platz 12 mit einer Quote von 8,5. In absoluten Zahlen betrachtet standen die größten NRW-Städte Köln und Düsseldorf mit 556 beziehungsweise 527 Einkommensmillionären auf den ersten Plätzen.

