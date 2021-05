Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner von Balkonen gerettet

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) hat die Feuerwehr neun Bewohner von Balkonen gerettet. Insgesamt 13 Bewohner, eine Polizistin und eine Sanitäterin wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer war am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Dabei habe sich viel Rauch entwickelt. Das Mehrfamilienhaus war anschließend nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des verursachten Schadens war am Montagmorgen noch unklar, heißt es in der Pressemitteilung.

Von dpa