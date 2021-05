Schwarzarbeit aufgedeckt: Drogen und Waffe sichergestellt

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund am vergangenen Mittwoch fanden die Beamten unter anderem elf Beutel mit Cannabis, Kokain, Amphetamin und Metamphetamin sowie einen Schlagring, hieß es weiter.

Der Firmenchef sei in den vergangenen Monaten dadurch aufgefallen, dass er im Eingangsbereich von Verbrauchermärkten im Siegerland Personal zur Einlasskontrolle und zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung einsetzte, ohne die erforderlichen Meldungen zur Sozialversicherung abzugeben. Zudem habe der Beschuldigte auch die fälligen Sozialversicherungsabgaben und Steuern nicht abgeführt. Die Drogen seien im Flur, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer in und auf Schränken sowie in der Küche in Kochtöpfen und im Gefrierschrank gefunden worden. Die umfangreichen Ermittlungen gegen den 38-Jährigen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210531-99-804059/2