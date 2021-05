160 Straftaten gegen Kommunalpolitiker

In der Auflistung des Ministeriums in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion werden alleine am 6. Dezember 86 Fälle aufgeführt, die in Dormagen spielen. Lierenfeld hatte damals nach eigenen Angaben unter anderem Morddrohungen erhalten. Auch die übrigen Taten gegen Kommunalpolitiker drehten sich laut Ministerium meist um Drohungen oder Beleidigungen. Körperlich verletzt wurde laut dem Bericht an den Landtag niemand.

Laut «Kölner Stadt-Anzeiger», der zuvor über das Papier berichtet hatte, wurdens 2019 nur 25 Straftaten gegen Kommunalpolitiker gezählt. 2018 waren es 43. Das Innenministerium geht davon aus, dass sowohl die Kommunalwahlen als auch die Corona-Pandemie 2020 für den Anstieg sorgten. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dem «Kölner Stadt-Anzeiger», dass Kritik an Entscheidungen grundsätzlich in Ordnung sei. «Was nicht dazugehört, sind Beleidigungen, Bedrohungen oder sogar Angriffe auf Politiker. Hier sind die Grenzen der Kritik eindeutig überschritten», so Reul.

