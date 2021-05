Die Staatsanwaltschaft hatte bereits in der vergangenen Woche bestätigt, dass sie Ermittlungen gegen zwei Verantwortliche eines in Bochum ansässigen Unternehmens eingeleitet hat. Wegen der Unschuldsvermutung während laufender Ermittlungsverfahren nennt die Behörde den Namen des Unternehmens nicht.

Am Freitag waren in dem Zusammenhang Geschäftsräume und Privatwohnungen im Ruhrgebiet durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt worden. «Nähere Auskünfte können im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden», sagte Kötter.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern planen schärfere Vorgaben. Dafür werden kurzfristig Neuregelungen in der Testverordnung angestrebt, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen der Ressortchefs am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Wochenende erklärt: «Die Justiz wird in solchen Fällen ermitteln und bei Bestätigung von Betrug müssen solche Testzentren aus dem Verkehr gezogen werden.» Die Zuständigkeit dafür läge nach Angaben des Ministeriums bei den Kommunen. Am Abrechnungsverfahren seien wiederum weder die Kommunen noch das Land beteiligt. Ein möglicher Betrug ginge hier zulasten der Kassenärztlichen Vereinigung.

