Autobahnmeistereien: Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner

Die sich andernfalls entwickelnden langen Brennhaare der Raupen können bei Menschen im Fall eines Kontakts schwere Hautreizungen und Atembeschwerden hervorrufen. Die Tiere sitzen oft in Nestern in Eichen. Nach Angaben der Autobahnniederlassung Westfalen haben sich die Nachtfalter inzwischen nahezu im gesamten Zuständigkeitsgebiet ausgebreitet. Die Bekämpfung sei notwendig um Parkplatznutzer aber auch die eigenen Mitarbeiter zu schützen, die in der Nähe von befallenen Bäumen im Einsatz sind.

Auch viele Kommunen oder der Landesbetrieb Straßen.NRW gehen seit mehreren Wochen mit großflächigem Sprüheinsatz präventiv gegen die Nachtfalterlarven vor. Die Naturschützer vom BUND empfehlen dagegen das Absaugen und Absammeln von Raupen. Umweltschädliche Biozide könnten auch andere Schmetterlinge gefährden.

