Paderborn-Coach Kwasniok: Mit einem Hauch mehr Pragmatismus

Paderborn (dpa) - Als Nachfolger von Steffen Baumgart tritt er beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn in große Fußstapfen, doch an Selbstbewusstsein mangelt es Lukas Kwasniok offenbar nicht. Die offensive und intensive Spielweise der Ostwestfalen wolle er natürlich fortsetzen. «Aber mit einem Hauch mehr Pragmatismus», erklärte der 39 Jahre alte Chefcoach des Zweitliganeunten am Montag bei seiner Vorstellung. Der gebürtige Pole, der in Paderborn mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 ausgestattet wurde, kam vom 1. FC Saarbrücken und hat den Drittliganeuling in der ersten Saison auf Rang fünf geführt.

Von dpa