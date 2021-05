Landschaftsverbände: Schwächung des Denkmalschutzes

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landschaftsverbände LWL und LVR befürchten eine «deutliche Schwächung» des Denkmalschutzes in Nordrhein-Westfalen durch ein geplantes Gesetz der Landesregierung. Die Verbände mit ihren Denkmalpflegeämtern hätten künftig kaum noch Einfluss auf Entscheidungen der Kommunen, kritisierten Vertreterinnen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) am Montag. Mussten Kommunen und Landschaftsverbände bisher ein «Benehmen» herstellen, ob ein Objekt etwa unter Denkmalschutz gestellt, abgerissen oder umgebaut werden soll, so solle dies künftig durch eine «nicht näher definierte Anhörung» ersetzt werden», sagte Martina Müller von der Grünen-Fraktion im LWL.

Von dpa