Maiwetter in Nordrhein-Westfalen war kalt und nass

Mit kräftigen Gewittern und stürmischem Wetter hielt der Mai dieses Jahr in NRW einige ungemütliche Extreme bereit. So hatte am 25. Mai ein Tornado in Borken westlich von Münster mehrere Bäume entwurzelt und einige Hausdächer abgedeckt. Am 4. Mai sorgte Sturmtief «Eugen» mancherorts für größere Schäden. Bäume kippten um, als Corona-Teststellen genutzte Zelte wurden aus der Verankerung gerissen. Eine Wetterstation in Haaren südlich von Paderborn meldete orkanartige Böen von 108 Stundenkilometern.

