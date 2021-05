Spielplatz: Messer und spitzer Gegenstand im Sand gefunden

Münster (dpa/lnw) - Nach wiederholten Funden von gefährlichen Gegenständen im Sand eines Spielplatzes in Münster hat die Polizei Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Laut Mitteilung von Montag hatten Kinder Anfang Mai auf dem Gelände einer Grundschule ein Messer mit Spitze nach oben im Bereich eines Klettergerüstes entdeckt. Am 25. Mai folgte dann der Fund eines spitzen Metallwinkels an der gleichen Stelle. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Von dpa