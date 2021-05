Junge Polizistin durch Faustschlag ins Gesicht verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Durch einen Faustschlag ins Gesicht hat eine junge Polizistin bei einem Einsatz am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Platzwunde in Augennähe erlitten. Ein 18-Jähriger soll sich plötzlich umgedreht und mit der Faust auf die Beamtin eingeschlagen haben, die ihn am frühen Samstagmorgen wegen einer Auseinandersetzung mehrerer Personen verfolgt habe. Weitere Beamte stellten den Tatverdächtigen und brachten ihn zu Boden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Er kam mit einem Atemalkoholwert von 2,4 Promille auf richterliche Anordnung hin bis zum Mittag in Gewahrsam. Gegen den 18-Jährigen wird wegen des tätlichen Angriffs ermittelt. Die verletzte 22-Jährige wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Von dpa