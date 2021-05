Lemgo (dpa/lnw) - Vermutlich mit einer Axt hat ein bislang unbekannter Täter eine Katze in Lemgo im Kreis Lippe getötet. Die Tierhalterin hatte das Tier seit dem 23. Mai vermisst. Am Samstag wurde die Katze im Bereich einer früheren Scheune gefunden, wie die Polizei des Kreises Lippe am Montag mitteilte. Die Kripo sucht jetzt nach Hinweisen zu der Tiertötung.

Von dpa