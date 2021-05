Jeweils 500 Zuschauer bei Finals im Kanu-Rennsport erlaubt

Duisburg (dpa) - Die Kanu-Wettbewerbe der Finals 2021 am Donnerstag und Sonntag in Duisburg können jeweils 500 Zuschauer verfolgen. Das teilte die Stadt Duisburg am Montag dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) mit, der deshalb kurzfristig die Sicherheitsmaßnahmen neu strukturiert. «Wir können uns auf hochkarätige Wettkämpfe in Duisburg freuen. Das wollen wir natürlich am liebsten auch einem Live-Publikum zeigen. Vor zwei Jahren kamen zu den Finals mehrere Tausend Menschen. Dann sind 500 ein kleiner, aber guter Anfang», sagte DKV-Präsident Thomas Konietzko in einer Verbandsmitteilung.

Von dpa