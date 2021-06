76-jähriger Radfahrer wird von Auto angefahren und stirbt

Stadtlohn (dpa/lnw) - Im Münsterland ist ein 76 Jahre alter Radfahrer von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Ein 30-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Auto auf dem Ginster Weg in Stadtlohn in Fahrtrichtung Breul unterwegs und erfasste dabei den von rechts kommenden Radfahrer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 76-Jährige stürzte von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Abend starb. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in vierstelligem Bereich.

Von dpa