Städte: Wenige «schwarze Schafe» bei Testanbietern

Köln/Bielefeld (dpa/lnw) - Aus Sicht mehrerer Städte in NRW zerstört der Verdacht von Betrugsfällen einiger weniger Corona-Teststellen-Betreiber den Ruf der ganzen Branche. «Das ist auch deshalb eine Sauerei, weil sich die große Mehrheit der Anbieter enorm schnell und enorm stark dafür engagiert hat, eine ausreichende und gute Testinfrastruktur aufzubauen - in Bielefeld und bundesweit», sagte der Bielefelder Leiter des städtischen Corona-Krisenstabs am Montag. Es sei daher wichtig die «schwarzen Schafe» durch Kontrollen zu finden. Bislang seien die Kommunen allerdings nur für Zulassung der Teststellen zuständig sowie bei Bürgerbeschwerden auch für Hygienekontrollen tätig geworden.

Von dpa