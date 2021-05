Ohne Maske in Tankstelle: Paar greift Polizistinnen an

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein Paar hat an einer Tankstelle in Gütersloh Personal beleidigt, randaliert und Polizistinnen angegriffen, nachdem es gebeten worden war, eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Der 45-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück und seine 44-jährige Begleiterin aus Gelsenkirchen hätten am Sonntagnachmittag Geld für Eis auf den Boden geworfen und eine Plexiglasscheibe heruntergerissen, teilte die Polizei am Montag mit. Derweil wartete ein vierjähriges Mädchen draußen im Auto.