Regierung: Corona-Lockerungen an Hochschulen im Juni möglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung hält weitere Corona-Lockerungen an Universitäten im Juni für machbar. Zugleich dringt die Landesrektorenkonferenz auf Impfungen für Studenten. Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sagte der «Rheinischen Post» (Dienstag), wenn sich die Inzidenz-Zahlen weiter so positiv entwickeln wie zuletzt, seien zu Monatsanfang weitere Öffnungsschritte an den Hochschulen hin zu mehr Präsenz möglich - nicht nur bei Prüfungen, sondern auch bei Lehrveranstaltungen.