Schwer verletzte Schüler: Hilfsangebote für Mitschüler

Durch Stiche waren ein Schüler leicht, zwei Schüler schwer verletzt worden - die beiden schwebten nach einer Operation laut Polizeiangaben vom Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr. «Unsere Gedanken sind bei ihnen und ihren Familien», schrieb Schulleiter Thorsten Vietor. In der Mittagspause habe es auf dem Schulhof eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern gegeben, in deren Verlauf die drei Schüler verletzt worden seien.

Die Leitung der Bigge-Lenne Gesamtschule betonte, es handele sich um «eine Einzeltat, die nicht vorhersehbar war und die in der noch jungen Geschichte unserer Schule beispiellos ist.» An der Schule habe jegliche Form von Gewalt keinen Platz. «Sie ist ein friedlicher Ort des Lernens, ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlen kann.» Man werde die Ermittlungen der Staatswaltschaft Siegen nach Kräften unterstützen, um die Hintergründe aufzuklären. Zwei Schüler waren vorläufig festgenommen worden. Alle fünf Schüler sind laut Polizei zwischen 16 und 17 Jahre alt.

