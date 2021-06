Betriebe stellen Milchprodukte für 1,6 Milliarden Euro her

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Milchindustrie in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr Milch und Milcherzeugnisse im Wert von 1,6 Milliarden Euro hergestellt. Damit lag die Produktion um 1,0 Prozent höher als 2019, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf anlässlich des Weltmilchtages mitteilte.