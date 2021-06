Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer tödlich verletzt

Gummersbach (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Gummersbach (Oberbergisches Land) ist ein 47 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagmorgen tödlich verunglückt. Der Mann sei mit dem Wagen einer 29-jährigen Frau zusammengestoßen, als diese ihr Fahrzeug in Höhe einer Einmündung auf der Straße wenden wollte. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte noch am Unfallort starb. Die Autofahrerin trug leichte Verletzungen davon, teilte die Polizei mit. Die Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt, die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Von dpa