Jäger bringt drei Rehschädel aus Urlaub mit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ungewöhnliches Souvenir: Ein 64-Jähriger hat von seinem Jagdausflug in der Türkei drei Rehschädel mit nach Hause gebracht. Die Schädel waren noch feucht und nicht von allen Fleisch-, Knorpel- und Geweberesten befreit, wie das Hauptzollamt Düsseldorf am Dienstag mitteilte. Deshalb hätten sie während des Rückfluges angefangen, zu verfaulen. Den Zöllnern am Düsseldorfer Flughafen sei bereits bei geschlossenem Koffer ein unangenehmer Geruch aufgefallen.

Von dpa