Kwasniok startet in Paderborn am 19. Juni mit dem Training

Paderborn (dpa/lnw) - Der SC Paderborn startet am 19. Juni mit dem Training für die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Dann will der neue Chef-Coach Lukas Kwasniok laut Vereinsmitteilung vom Dienstag seine Spieler zu einer ersten Einheit begrüßen. Kwasniok hatte zuletzt das Team des Drittligisten 1. FC Saarbrücken betreut und tritt in Paderborn die Nachfolge von Steffen Baumgart an.