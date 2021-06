Unfall mit vier Fahrzeugen: Fünf Verletzte

Erftstadt (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen und zwei Autos auf der Autobahn 1 bei Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Autobahn war am Dienstag in Fahrtrichtung Köln für mehrere Stunden voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Demnach war am Dienstagmorgen ein Lastwagen auf einen anderen bremsenden Lastwagen aufgefahren. Beim Versuch auszuweichen sei der Lastwagen noch gegen zwei Autos gefahren. Eines davon sei zwischen Lastwagen und Leitplanke eingeklemmt worden.

Von dpa