Sanierungsstau an Hochschulen und Unikliniken unvermindert

«Die Sanierung und Modernisierung des Gebäudebestands an den Hochschulen und Universitätskliniken muss als Daueraufgabe verstanden werden, die nicht in einem bestimmten Zeitraum erledigt werden kann», erklärte die Ministerin. An vielen Hochschulen habe der Sanierungsbedarf gemindert werden können. «Gleichzeitig kamen an anderer Stelle durch fortschreitende Abnutzung neue Aufgaben in diesem Bereich hinzu.»

Im Landeshaushalt sei für die Jahre 2018 bis 2022 insgesamt eine Milliarde Euro zur Sanierung der Hochschulen vorgesehen. Für «große Sanierungsfälle» würden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Universitätskliniken gebe es seit 2020 ein Sonderprogramm des Landes in Höhe von rund 760 Millionen Euro. «Außerdem wurden die laufenden Haushaltsansätze für die Investitionen und den Bauunterhalt erhöht», teilte Pfeiffer-Poensgen mit.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-818735/2