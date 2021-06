Carls kam 2017 zu Schalke 04, absolvierte aber nur eine Partie in der Bundesliga und kam zumeist in der Zweitvertretung (Regional- und Oberliga) des Revierclubs zum Einsatz. In der vergangenen Saison war er an den portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes ausgeliehen. «Er verfügt über die Fähigkeiten, um sich in der 2. Bundesliga durchzusetzen und eine Alternative für unsere linke Abwehrseite zu sein», erklärte SC- Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth zum Wechsel von Carls.

