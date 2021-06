Volleyball-Bundesligist Münster holt Spanierin Schlegel

Münster (dpa/lnw) - Die Volleyballerinnen des USC Münster haben den Kader für die kommende Saison in der Bundesliga mit der Spanierin Maria Priscilla Schlegel verstärkt. Die 27 Jahre alte international erfahrene alte Außen- und Annahmespielerin stand zuletzt in Tschechien bei VK UP Olomouc mit der künftigen USC-Zuspielerin Katerina Valkova gemeinsam auf dem Feld. Laut USC-Angaben vom Dienstag hat sich Schlegel zunächst für ein Jahr an den Verein aus Münster gebunden.

